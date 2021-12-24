Украина выиграла бы от запуска "Северного потока-2", считает Путин

Украина закупает газ в Европе, зачастую по спотовым ценам, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Запись выступления Путина доступна на медиаплатформе "Смотрим".

"По поводу "Северного потока-2". Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этому газопроводу, поскольку дополнительные объемы газа на европейском рынке, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", – отметил Путин.

"А поскольку многие страны, включая Украину, которая зависит от спота, это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую. И для них цена бы упала, и существенно. Сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно. Ну ладно, это их выбор. Не мы же придумали. Это они придумали", – заключил Путин.