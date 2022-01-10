В Брюсселе против новых санкций: Россия отключит газ

Европейские страны боятся экономических последствий возможных новых санкций США против России, связанных с ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

США грозятся ввести санкции против России в случае возможной войны на Донбассе и вторжения на Украину. По данным Associated Press и Bloomberg, на Капитолийском холме и в администрации США с января обсуждают запрет поставок любой импортной продукции в Россию.

Но в ЕС не все страны поддерживают такие жесткие санкции – в этом случае Россия может пойти на сокращение поставок газа, и ущерб для Европы окажется невосполнимым. Поэтому обсуждение новых санкций из-за Донбасса застопорилось – не удается "перевод слаженных высказываний в совместное заявление".

Ранее в Республиканской партии США заявили о планах Сената 14 января "подавляющим большинством" принять законопроект сенатора Теда Круза о санкциях против газопровода "Северный поток-2" из РФ в Германию через Балтийское море, сообщили издания Politico и The Hill. Конгресс одобрил законопроект Круза.