ХДС: отключение России от SWIFT станет "атомной бомбой"

Сбои в работе системы SWIFT могут стать "атомной бомбой" для рынка капиталов, товаров и услуг, заявил будущий председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Политик предвидит масштабный экономический спад, в том числе в экономике Германии, если Россию отключат от SWIFT. Германия понесет значительный ущерб как крупная экспортная держава, подчеркнул Мерц, отмечает DPA.

Отключение России от SWIFT может подорвать основу этой платежной системы и вызвать серьезные последствия для европейско-российской и мировой торговли, заявил Мерц.

Между тем сенат США намерен рассмотреть законопроект о новых санкциях против России в случае обострения напряженности вокруг Украины.

Законопроект получил название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года".

Законопроект предусматривает введение санкций против президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, начальника Генштаба ВС России и других должностных лиц, а также отключении России от SWIFT.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил ранее, что отключение России от SWIFT невыгодно никому, а Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.