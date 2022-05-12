Российский ответ: ряд немецких предприятий перестал получать газ

Зарубежные энергетические компании, на которые наложены ответные санкции, больше не будут поставщиками газа из России. С ними запрещены любые сделки, взаимоотношения полностью разорваны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. За деталями нужно обращаться в "Газпром", – добавил Песков.

Правительство России утвердило накануне перечень юрлиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. В этот список вошла 31 компания из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура, сообщает ТАСС. В их число попали дочерние евроструктуры Газпрома, трейдеры и операторы ПХГ.

Тем временем, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что немецкие "дочки" Газпрома с 11 мая прекратили получать российский газ, но ситуация на рынке позволяет найти альтернативные пути снабжения хранилищ.

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