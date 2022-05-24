Патрушев: репарации должны требовать не Украина, а Россия, ДНР и ЛНР

Россия вправе требовать репарации от стран, которые выступили спонсорами руководства Украины.

"Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) должны требовать от них возмещения всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть от США и Англии", – заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Затем 24 февраля президент заявил о начале специальной военной операции России на Украине. В ответ Запад ввел против России санкции.

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