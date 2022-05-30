Нидерланды отказались оплачивать российский газ рублями

Нидерландский газовый трейдер Gasterra отказался платить за российский газ рублями. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

Как пояснили в компании, переход на оплату в рублях может нарушить санкционный режим, введенный Евросоюзом в отношении России. Кроме того, как отметили в Gasterra, "существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты".

Если в этой связи Россия прекратит поставки, Нидерланды недополучат 2 миллиарда кубометров газа до 1 октября, когда заканчивается действующий контракт.

"Gasterra предполагала это и закупила топливо у других поставщиков", – отметили в компании.

Ранее от оплаты в рублях отказалась Дания. Энергетическая компания Orsted заявила, что в рамках существующего контракта не обязана платить в российской валюте, о чем предупредила "Газпром экспорт".

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что "недружественные" страны должны будут платить за российский газ рублями. 31 марта он подписал соответствующий указ. Новая схема предполагает, что "Газпромбанк" откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов с иностранными покупателями.

Речь идет о странах, которые ввели в отношении России санкции после того, как она начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.