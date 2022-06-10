Центробанк прогнозирует дальнейшее снижение инфляции

Дальнейшее снижение инфляции ожидает Банк России. Об этом на пресс-конференции в Центробанке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк снизил прогноз инфляции на 2022 год с 18-23% до 14-17% в год. При этом Набиуллина подчеркнула, что в 2023 году рост цен будет ограничен 5-7%.

Возвращение инфляции к целевым показателям 2022 года ожидается только в 2024 году. Тогда инфляция вернется на уровень в 4%. При этом Набиуллина подчеркнула на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали телеканал "Россия 24" и медиплатформа "Смотрим", что инфляцию в России пока нельзя считать устойчиво низкой.

10 июня Банк России снизил ключевую ставку на 1,5%. Ключевая ставка вернулась к значению 9,5% годовых. Ставка вернулась к уровню февраля, такой она была до введения западных санкций.

Сильная волна роста цен уже прошла, констатировала Набиуллина, дефицита товаров повседневного спроса удалось избежать. Инфляционные ожидания населения вернулся к показателям годичной давности. При этом внешние условия продолжают нести риски для инфляции в России. Среди этих рисков – эмбарго российской нефти со стороны Евросоюза.

Важными факторами для динамики инфляции, пояснила глава Банка России, станут эффективность импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. На снижение инфляции работают при этом значительный профицит торгового баланса в условиях более устойчивого роста экспорта по сравнению с динамикой импорта, добавила председатель Центробанка России.

Для сравнения, темпы роста инфляции в США достигли 8,6% в годовом выражении, что является максимумом с декабря 1981 года.