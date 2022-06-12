Байден: США переживают самые сложные времена в истории

В США цена на бензин обновила абсолютный рекорд – 5 долларов за галлон, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на CNN. К концу лета стоимость топлива может удвоиться. А в Калифорнии – на некоторых заправках ценник уже приближается к 10 долларам.

Причина – антироссийские санкции. Запасы дизельного топлива в Штатах близки к нулю. В Белом доме планируют использовать стратегические запасы.

"Люди хотят жить на широкую ногу, как прежде. Ездить на машинах, есть, все, что захочется. Но подумайте, что творится за рубежом. Там не лучше ситуация, – приводит медиаплатформа "Смотрим" комментарий президента США Джо Байдена. – Я делаю все, что в моих силах, чтобы сдержать высокие цены на топливо и еду. Глобально: мы переживаем самые сложные времена в истории. Мы помогаем нашим союзникам. Рост цен неминуем".