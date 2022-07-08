Лавров: оголтелая русофобия не способствует решению экономических проблем

Как сообщил Лавров журналистам, Россия задала ряд нелицеприятных вопросов представителям стран Запада, однако не получила ответов на них из-за оголтелой русофобии, которой они подменяют необходимость совместно находить решения экономических проблем.

"Я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня", – сказал Лавров, добавив, что можно было бы предсказать риторику западных коллег по их предыдущим высказываниям.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобное поведение практически не поддержали участники дискуссии от развивающихся стран.

Также Лавров подчеркнул, что инициатива о прекращении взаимных контактов исходит от Вашингтона, а не от Москвы. По его словам, Россия не намерена ни за кем "бегать и навязываться". Комментируя намерение госсекретаря США Энтони Блинкена избегать групповых фотосессий, Лавров заметил, что и не приглашал никого фотографироваться.

Российский министр отдельно добавил, что страны G7 проигнорировали приветственный прием в первый день совещания глав МИД "Группы двадцати".

"Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики", – сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил и роль Индонезии как председателя G20 и на международной арене в целом. По его словам, руководство страны занимает правильную позицию, поскольку понимает всю важность диалога между государствами, основанном на принципах суверенного равенства.

Кроме того, Лавров поведал, что страны Запада по-прежнему пытаются блокировать поставки российского зерна, несмотря на заключенные контракты. Министр отметил, что Россия при помощи Турции готова обеспечить безопасность конвоев до пролива Босфор, далее в Средиземное море и к рынкам покупателей. Однако западные коллеги намерены создать некий международный мониторинговый механизм с привлечением сил НАТО.

"Мы прекрасно понимаем их замысел", – добавил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Россия готова продолжать выполнять свои обязательства и по поставкам нефти, газа и углеводородов, продолжил Лавров, однако США активно выступают против этого, "заставляя Европу и весь мир" отказываться от доступных энергоносителей.

Глава МИД РФ отметил, что энергетический и продовольственные кризисы возникли "не сегодня, не в феврале, и даже не в прошлом году". По его словам, они стали следствием непродуманной и авантюрной политики Вашингтона, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации.