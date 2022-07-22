Uniper пригрозил "Газпрому" иском

Германский энергоконцерн Uniper может подать иск к "Газпрому". Об этом заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.

Причиной такого решения может стать объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа Uniper. Энергоконцерн считает решение российской компании нарушением контракта.

Тем временем прокачка по "Северному потоку" второй день составляет 40% от мощности газопровода. Как сообщает Федеральное сетевое агентство, энергобезопасность Германии обеспечена. При этом могут потребоваться дополнительные меры для заполнения газохранилища, если поставки российского газа останутся на данном низком уровне. Ситуация остается напряженной.

Ранее стало известно, что правительство Германии приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper. Такой шаг, объяснил Олаф Шольц, поможет спасти компанию в условиях финансового кризиса.