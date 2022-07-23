Назван год, когда из-за Запада может случиться глобальный кризис

Проблемы западного мира накопятся к 2030 году – в США наступит серьезный кризис, а Европа окажется в экономическом спаде, который повлечет за собой политические бури. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

К этому времени Будапешту необходимо накопить дипломатическую, экономическую, интеллектуальную и военную силы, чтобы стать "успешным локальным исключением". При этом, продолжил Орбан, Венгрия должна оставаться в стороне от войн, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии.

Для достижения этой цели, считает премьер, нужно выполнить ряд мер, в числе которых использование транзитных возможностей страны и притока иностранного капитала, поступаемого как с Запада, так и с Востока, и при этом охранять свои границы. Кроме того, семья должна быть основой общества, передает РИА Новости.

Орбан в своей речи также затронул ситуацию вокруг Украины. По его словам, Европа упустила свой шанс быть посредником в урегулировании этого конфликта, поскольку не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Теперь мир может быть достигнут только в результате переговоров между США и Россией.

Премьер отметил, что Европа впервые после Второй мировой войны лишилась права голоса при решении важных вопросов безопасности.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не выбирать чью-либо сторону, а встать между Украиной и Россией.