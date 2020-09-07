EA пришлось извиниться за полноэкранную рекламу в популярной игре

Американский издатель видеоигр Electronic Arts извинился перед покупателями игры UFC 4. Геймеры были возмущены тем, что, заплатив за игру 60 долларов, они вынуждены, тем не менее, смотреть рекламу.

Баннер, занимающий на несколько секунд почти весь экран, начал появляться во время повторов игровых моментов спустя месяц после релиза игры — очевидно, чтобы на проблему не указали готовившие обзоры журналисты. Реклама продвигала сериал "Пацаны" (The Boys), который выпускает Amazon. В форуме r/assholedesign на Reddit пост, указывающий на проблему, получил почти 100 000 голосов "за".

Представитель EA сообщил там же на Reddit, что размещение рекламы для видеоигр серии UFC не является чем-то новым, однако ранее она появлялась лишь на определенных панелях стартового экрана или в виде логотипа продвигаемого бренда. Получив "предельно ясный" сигнал от пользователей о нежелательности полноэкранной рекламы, в EA сообщили, что отключили баннер и не будут повторять эксперимент.