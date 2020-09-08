Искусственный интеллект начал придумывать идеи для стартапов

Идеи для бизнеса будет придумывать ИИ. Приложение, генерирующее бизнес-идеи выпустил создатель сервиса для путешественников, работающих удаленно, Nomad List — Питер Левелс. Разработано приложение на основе алгоритма GPT-3.

По словам Левелса в связи с нехваткой идей, он решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Именно так появилась мысль создать приложение IdeasAI. В его основу лег алгоритм GPT-3, он генерирует идеи, анализируя уже существующие успешные стартапы. Пользователи могут оценить их, поставив лайк или дизлайк. Если кому-то понравилась идея и он хочет убрать ее из общедоступного списка, он может купить ее за $99.

Соавтором проекта стал создатель BetaList, платформы для начинающих стартаперов, Марк Кёльбрюгге. Среди наиболее интересных идей, сгенерированных IdeasAI такие, как соцсеть для удаленных работников и сервис, позволяющий определить, есть ли финансовые затруднения у друзей. Также есть идея приложения, помогающего найти общий язык подросткам, родителям и учителям.