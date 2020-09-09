Apple научит iPhone "выплевывать" попавшую в него воду

Смарт-часы Apple были полностью защищены от воды начиная со второй модели, а для извлечения капель из динамика используется оригинальный метод — воспроизводится особый звук, выталкивающий большую часть попавшей влаги наружу. Как выяснило издание Patently Apple, похожую технологию компания разработала и для смартфонов.

Заявка на регистрацию патента была подана в 2019-м, а опубликована бюро по патентам и торговым маркам США (USPTO) накануне. В документе описывается система, состоящая из динамика и датчика с водоотталкивающим покрытием — это позволит лучше защитить смартфоны от влаги. Другой вариант предусматривает использование комбинации впитывающего влагу материала — его разместят у самой решетки, подальше от электронных компонентов — и тепла от динамика для испарения жидкости.

При этом система одинаково эффективно работает как с пресной, так и с соленой водой, другими жидкостями и газами. Более того, она даже способна определять, что на решетке динамика образовались кристаллы соли, мешающие полноценно воспроизводить звук, и выталкивать их благодаря звуковому давлению.

Как и с любыми другими патентами, о перспективах реализации описанной технологии в реальных продуктах пока можно только гадать. А вот как (в замедленной съемке) избавляются от попавшей в динамик воды Apple Watch: