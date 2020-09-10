Вести.net: "ВКонтакте" улучшила работу видеозвонков

"ВКонтакте" кратно масштабировала свой сервис видеозвонков. Теперь они поддерживают 128 участников, длятся без ограничения по времени и присоединиться к разговору можно без профиля в соцсети. Надо сказать, что "ВКонтакте", которая принадлежит Mail.ru Group, долгое время не добавляла практически никакие видеофункции, хотя другая соцсеть группы, "Одноклассники", активно развивала это направление. Впервые "ВКонтакте" запустили звонки только год назад и занимается их улучшением та же команда, что когда-то внедряла аналогичные функции в "Одноклассниках", да и платформа видеозвонков у обеих соцсетей одна и та же.

Марина Краснова, директор по продукту "ВКонтакте": "Личное общение во "ВКонтакте" – это огромная доля активности, поэтому концентрировались в основном именно на нем, то есть на общении один-на один. Поэтому и звонки сначала запустили один-на-один и наблюдали за тем, как себя ведет сервис. Потом ситуация внесла свои коррективы и поняли, что надо очень быстро предложить пользователям свои решения для того, чтобы общаться между собой, будучи удаленными, и запустили решение на восемь человек. Все равно это скорее досуг и личного плана общение, теперь мы видим, что активность стремительно растет. Число участников в звонках уже приближается к пороговым значениям и нужно дать возможность аудитории общаться, работать и учиться".

У новых звонков есть и развлекательные функции, например, оформление в стиле 360 градусов, которое также недавно появилось в клипах во "ВКонтакте". В целом же нововведения очевидно рассчитаны на школьников и студентов: есть, например, возможность виртуально поднять руку — остальные участники увидят, что вы хотите что-то спросить. Можно включить демонстрацию экрана, а файлами обмениваться прямо в чате, причем они останутся доступны и после завершения звонка.

"ВКонтакте" обещает, что пользоваться такими звонками сможет и бизнес. Благо, этим летом Mail.Ru Group много вкладывали в техническое обеспечение звонков. Дело в том, что для корректной связи людей из разных мест нужно много точек обмена трафиком, которые вместе образуют CDN, сеть доставки контента. В противном случае сигнал из Хабаровска до Владивостока, например, может идти через Москву, как удобнее провайдеру, а не напрямую, как было бы удобнее самому сервису. Вкладывались "ВКонтакте" и в собственное облако, благодаря которому звонки легко можно масштабировать и балансировать нагрузки на сеть: вдруг все пользователи решат разом позвонить друг другу?

Александр Тоболь, технический директор "ВКонтакте": "Технологически важно и CDN, и сетевая нагрузка довольно высокая и также сервис, который позволяет разгрузить пользовательские устройства и транскодировать видео в высоком качестве в более низкое качество, и доставить это пользователям в том качестве, в котором им действительно нужно. Мы инвестировали во все эти направления. Основная задача была, конечно, сохранить некоторую эффективность в использовании ресурсов — и вот это был основной челлендж конкурентов, которые берут плату за пользование сервисом. У нас уже сейчас есть функциональность, которую можно сравнивать с лидерами рынка, но в будущем нас ждет еще большее количество новых функций, такие как запись, трансляция, увеличение количества участников одновременно в звонке".

Другой вопрос, что рынок видеосвязи плотно оккупирован — как внезапно взлетевшими сервисами вроде того же Zoom, у которого только платных, в том числе корпоративных, клиентов почти 400 тысяч, так и старожилами вроде Microsoft с его Teams и Skype, WhatsApp, Google и даже Telegram, который сейчас тоже тестирует групповые видеозвонки. Надо заметить, сами сотрудники Mail.ru Group пользуются корпоративными аккаунтами в Zoom — во всяком случае, пока.