Доступный Honor 30i с AMOLED-экраном начнут продавать в России

Бренд Honor представил на российском рынке новый среднебюджетный смартфон Honor 30i. Несмотря на доступную цену в 17 990 рублей устройство в стеклянно-металлическом корпусе толщиной 7,7 мм оснащается AMOLED-экраном со спрятанным под него датчиком отпечатков пальцев и емким аккумулятором.

Диагональ дисплея новинки — 6,3 дюйма, а разрешение составляет 2400×1080 пикселей (соотношение сторон 20:9). При этом рамки экрана довольно узкие, позволяя ему занимать 90% от площади фронтальной панели устройства. AMOLED-матрица обеспечивает широкий цветовой охват, яркость до 600 нит и контрастность до 70 000:1.

HONOR 30i также оснащён сертифицированной TÜV Rheinland функцией защиты зрения, которая фильтрует синюю составляющую спектра подсветки экрана, что позволяет предотвратить усталость глаз во время продолжительного взаимодействия со смартфоном. Разблокировать смартфон можно по отпечатку пальца — увеличенный на 33% по площади сенсор встроен под экран — или через распознавание лица фронтальной камерой.

Она тут 16-мегапиксельная и поддерживает эффект размытия заднего плана для придания автопортретам большей выразительности, а также специальный ночной режим с функцией подсветки фона. Основной фотомодуль – тройной, с основной камерой с разрешением 48 МП, объективом с диафрагмой f/1.8 и полдюймовым сенсором. Дополняет его ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, оснащённый объективом с углом зрения 120° и диафрагмой f/2.4, а также двухмегапиксельный датчик глубины кадра.

Смартфон использует восьмиядерный (четыре ARM Cortex-A73 на 2,2 ГГц + четыре ARM Cortex-A53 на 1,7 ГГц) процессор Kirin 710F, выпускаемый по 12-нм техпроцессу с конца 2018-го года. Встроенная графика ARM Mali-G51 MP4 в комплексе с технологией GPU Turbo 3.0, которая оптимизирует программное обеспечение более чем 70 игровых приложений, позволяет играть в большинство современных игр на базовых или средних настройках графики.

Оперативной памяти — 4 гигабайта, а встроенной — 128. Емкость аккумулятора — 4000 мА*ч, при этом он поддерживает 10-ваттную быструю зарядку через порт USB-C. Устройство поддерживает NFC, однако из-за отсутствия сервисов Google (вместо них — Huawei Mobile Services с магазином AppGallery и двумя дополнительными механизмами поиска приложений — Petal Search и AppGo) нет возможности применять Google Pay — для бесконтактных платежей придется полагаться на альтернативные решения от "Сбербанка", приложение "Кошелек" и т.п.

На российском рынке HONOR 30i представлен в цветах полночный чёрный, мерцающий бирюзовый, а также ультрафиолетовый закат. Новинка будет доступна для предзаказа с 11 по 17 сентября на сайте официального интернет-магазина HONOR. При оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат подарок на выбор и дополнительную скидку при подписке на сайте. Рекомендованная розничная цена HONOR 30i без учета скидок составляет 17 990 рублей.