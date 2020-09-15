Исследование: россияне стали дольше говорить по телефону

231,7 млрд минут — столько абоненты российских сотовых сетей проговорили за первое полугодие 2020-го года. Такие данные публикуют "Ведомости" со ссылкой на Минкомсвязи.

Показатель включает трафик традиционных коммутируемых соединений — то есть звонки с одного номера на другой, не учитывая телеконференции. Прирост суммарного времени телефонных разговоров по сравнению с первым полугодием 2019-го составил 12 млрд минут или примерно на 5,4%. Год назад голосовой трафик, наоборот, снижался — на 4% по сравнению с первым полугодием 2018-го.

Эксперты объясняли стагнацию и последовавшее падение продолжительности звонков в сетях сотовых операторов распространением смартфонов и миграцией пользователей в мессенджеры, во многих из которых звонить не менее комфортно, чем через сеть оператора. Кроме того, многие — в основном, молодежь — все чаще предпочитали звонкам переписку.

"Разворот" ситуации в 2020-м вызвала. пандемия коронавируса. Россияне, вынужденные соблюдать режим самоизоляции, начали гораздо больше общаться с использованием всех доступных методов, что, заявил изданию генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, вызвало и прирост голосового трафика. Росло как деловое общение — сотрудники, перешедшие на удаленку, чаще созванивались для решения рабочих вопросов, так и личное.

Сюда также следует добавить звонки, связанные с бумом онлайн-торговли — многие заказы согласовываются до сих пор по телефону, рост числа обращений в справочные службы и колл-центры, а также телефонный спам. В то же время, считают эксперты, тенденция к сокращению объемов голосового трафика в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится.