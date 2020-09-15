Названа самая опасная для россиян киберугроза

Специалисты компании Check Point назвали главные киберугрозы, с которыми сталкивались россияне в августе этого года. Первым по атакам стал банковский троян Emotet, активность которого заметно усилилась в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Emotet, впервые обнаруженный в 2014 году, изначально был простым троянцем, который отслеживал интернет-трафик с целью перехвата логинов и паролей к системам онлайн-банкинга. Однако в последнее время он превратился в популярную программу для рассылки фишинговых писем, содержащих вредоносные вложения или ссылки. Особенно опасен Emotet стал в этом году, когда злоумышленники начали эксплуатировать интерес к теме коронавируса.

На втором месте в списке угроз — улучшенная версия шпионского ПО Agent Tesla, которая может перехватывать нажатия клавиш и делать скриншоты. Его модифицированные образцы включают модули для кражи данных из таких приложений, как браузеры, почтовые клиенты и VPN-сервисы.

Замыкает тройку Pykspa, угрожающий пользователям Skype. Вирус, распространяющийся через отправку сообщений контактам, похищает личные данные и передает их на удаленные серверы.

При этом мировой рейтинг киберугроз мало чем отличается от российского. По словам представителей Check Point, Emotet является и самым опасным в мире — его жертвами стали 14% организаций. Следом идут Agent Tesla и рекламный вирус Formbook, атаковавшие по 3% компаний.