Швейцарцам предложили экологичные "кроссовки по подписке"

Швейцарский производитель обуви On начал предлагать "подписку" на кроссовки для бега Cyclon, изготавливаемые из переработанного материала. Идея аренды заключается в том, чтобы клиенты — за фиксированную ежемесячную плату — могли в любой момент заказать новую пару, когда старая придет в негодность.

Cyclon весят менее 200 граммов и обладают высоким уровнем амортизации для комфортного бега и ходьбы, утверждают в компании. Верхняя часть кроссовок выполнена из материала, полученного из касторовых бобов, а подошва — из биоразлагаемого полимера, пишет Engadget.

Когда пользователь возвращает изношенные Cyclon, его старая обувь измельчается и повторно используется для изготовления деталей подошвы. В частности, из переработанного материала производится прослойка между стелькой и подошвой, которая смягчает удар при постановке стопы.

Новую услугу начнут предоставлять к осени следующего года. Cyclon можно будет оформить за $30 в месяц, минимальный срок подписки — полгода.