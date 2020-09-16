Spotify: подписка Apple One "угрожает свободе"

Сервис Spotify опять обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Поводом послужил анонс "яблочной" компанией единой подписки на свои сервисы Apple One. Как пишет The Verge, представители музыкального сервиса разослали по СМИ заявление, в котором утверждается: Apple фактически заставляет покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.

Spotify обратится к властям, чтобы остановить Apple, пока всеми у сообществу разработчиков приложений, и потребителям не нанесен непоправимый ущерб. Как подчеркивают представители шведского медиастримингового сервиса, под угрозой из-за действий Apple оказалась "свобода слушать, творить и общаться". Apple One стоит в месяц немногим больше, чем один только музыкальный стриминг Spotify, при этом последний вынужден еще и платить Apple отчисления за оформленные через App Store подписки.

В Apple обвинения отмечают, что никто не запрещает пользователям подписываться на сервисы других компаний. Единая подписка по фиксированной цене была представлена "яблочной" компанией 15 сентября. В нее вошли сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News и другие.

Это не первый случай, когда Spotify озвучивает претензии к производителю iPhone В марте 2019-го музыкальный сервис подал жалобу в Еврокомиссию на то, что Apple не позволяет голосовому ассистенту Siri и смарт-колонке HomePod запускать Spotify.