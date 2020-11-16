Qualcomm разрешили продавать чипы Huawei. Но только устаревшие

Huawei, которую американские санкции лишили возможности вести разработку и заказывать производство собственных микрочипов, сможет заместить некоторые из них, покупая продукцию Qualcomm. Соответствующее разрешение предоставила чипмейкеру администрация США. Однако оно не касается процессоров, поддерживающих сети нового поколения 5G, без которых флагманские смартфоны сейчас уже воспринимаются как неполноценные.

"Мы получили лицензию на ряд продуктов, среди которых и некоторые с 4G", — цитирует Reuters представителя Qualcomm. О каких именно чипах идет речь, она не сообщила, сказав лишь, что они имеют отношение к мобильным устройствам. Кроме того, на рассмотрении в администрации находятся запросы Qualcomm на аналогичные разрешения по другим продуктам.

Без такой лицензии продавать Huawei процессоры, в производстве которых так или иначе используются технологии американского происхождения, не имеет права ни одна компания — за нарушение грозят санкции. Поскольку исторически микропроцессорная индустрия развивалась именно в США, "очищенных" от американских технологий современных высокопроизводительных чипов пока не существует.

Ранее Huawei закупала продукцию Qualcomm ограниченно, так как в значительной степени полагалась на процессоры Hi Silicon собственной разработки, производство которых заказывала у партнеров, в первую очередь — тайваньской TSMC. Своих фабрик по производству чипов у Huawei (как, впрочем, и у Qualcomm) нет. Теперь же китайская компания лишилась и возможности разрабатывать собственный дизайн процессоров, так как для этого используется "запрещенное" из-за санкций ПО.

Предполагается, пишет Reuters, что закупленных до вступления санкций в силу чипов Huawei хватит, чтобы выпускать смартфоны до начала 2021-го года. После этого производство большинства моделей придется остановить — если, конечно, не удастся закупить процессоры другой компании.