Обновление macOS Big Sur выводит из строя некоторые "макбуки"

Попытка установить macOS Big Sur — новейшую версию операционной системы Apple для компьютеров — окончилась печально для многих владельцев ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в конце 2013-го и начале 2014-го годов. В процессе установки устройства превратились в "кирпичи".

Как пишут пользователи на официальных интернет-форумах поддержки Apple, на Reddit и форумах MacRumors, в какой-то момент экран компьютера гаснет, и он перестает подавать признаки жизни.

Никакие из известных комбинаций клавиш для перезагрузки, загрузки в безопасном режиме или восстановления ОС по интернету не работают — так что решить проблему, не обращаясь в сервис-центр, оставшийся без компьютера пользователь не может.

Неизвестно, затрагивает ли проблема все MacBook Pro конца 2013-го — начала 2014-го, но сообщений о сбое действительно много. MacBook Air, MacBook Pro и Mac Pro, вышедшие в 2013-м году — самые старые "маки" из тех, на которые возможна установка macOS Big Sur.

Big Sur для компьютеров и ноутбуков Mac была показана в июне на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). Система, говорили в Apple, получила "самое значительное обновление дизайна с момента выхода Mac OS X". Некоторые элементы дизайна, включая скругленные углы окон, значки в Dock, цветовую гамму и текстуры, были переняты у iOS, а Control Center ("Пункт управления") и новый центр уведомлений стали полупрозрачными — как на айфонах. В "Центре уведомлений" (Notification Center) теперь можно размещать виджеты, как в iOS 14.