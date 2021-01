Ошибка в Windows 10 грозит повреждением данных на жестком диске

Одна единственная короткая команда в операционной системе Windows 10 может привести к повреждению данных на диске с файловой системой NTFS. Об этом сообщил в своем твиттере исследователь в области компьютерной безопасности Jonas L.

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

-

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N