Amazon разрешит другим компаниям создавать собственных голосовых помощников

Amazon впервые откроет сторонним компаниям доступ к системе искусственного интеллекта, лежащей в основе голосового помощника Alexa. Как сообщается в пресс-релизе, технология Alexa Custom Assistant позволит другим брендам создавать собственных ассистентов, которые будут "сосуществовать" с Alexa.

Партнеры Amazon смогут придумать имя, на которое будет отзываться помощник, дать ему голос и наделить возможностями, "отвечающими уникальным чертам каждой компании и потребностям клиентов".

В компании пояснили, что клиенты смогут использовать Alexa Custom Assistant одновременно с "обычным" Alexa. "Помощник бренда сможет выступать в качестве специалиста по продукту, тога как Alexa будет помогать с повседневными потребностями", — рассказали в Amazon.

Первыми доступ к Alexa Custom Assistant получат автопроизводители. Новый инструмент Amazon уже согласился использовать концерн Fiat Chrysler Automobiles.

Кроме того, в рамках выставки CES 2021 ранее было объявлено, что Alexa будет интегрирован в автомобили Lamborghini и Rivian. Отдавая голосовые команды, пользователи смогут совершать звонки и прокладывать маршруты, а также управлять климат-контролем, окнами и другими функциями.