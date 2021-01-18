Нa выставке CES показали беспилотник размером с двухэтажный дом

Беспилотник размером с двухэтажный дом и другие чудеса: сегодня завершается первая в году и крупнейшая в мире выставка потребительской электроники CES. Та, что раньше проходила в Лас-Вегасе, а теперь — в онлайне. И самым, наверное, крупногабаритным экспонатом этой выставки стал гигантский робомобиль, беспилотный карьерный самосвал Caterpillar весом без малого 300 тонн.

Это если без груза. Его разработка, как говорят, обошлась в столь же внушительные 2 млрд долларов, и принесла 16 000 патентов. Впрочем, ничего внешне футуристичного пока не получилось. Если Comatsu пару лет назад говорили о беспилотном и безкабинном карьерном тяни-толкае, который одинаково бодро ездит и вперед и назад (экономя время на развороте в том числе), то Caterpillar роботизировали вполне обычный самосвал. Что тоже хорошо и, главное, более актуально, чем беспилотные такси – с законодательством и технологией проще, ибо работает такая техника на закрытой территории, где нет активного трафика и посторонних. А экономическая выгода от роботизации — очевиднее.

В России, кстати, в этой области тоже есть что показать. Самые известные и наиболее близкие к массовому производству проекты от КАМАЗа (это как раз электрический грузовик без кабины, фактически платформа, для которой нет понятия вперед и назад) и автопилот для сельхозтехники от Cognitive Technologies. Уже вполне испытанный в поле во всех смыслах этого слова.

Еще одна условно-автомобильная премьера CES этого года — это летающий Cadillac, одноместный электрический квадрокоптер. Не очень быстрый (заявленная скорость меньше 100 км/ч), но для недальних перелетов в пределах города, наверное, достаточно.

Впрочем, интереснее, что этот концепт — это часть презентации целой платформы, унифицированной силовой установки на батареях собственной разработки General Motors. То есть это такой намек на то, что на ее базе можно построить что угодно. Впрочем, первым серийным аппаратом будет вполне привычный кроссовер под брендом Cadillac. То есть очень комфортабельный и очень дорогой.

Ну а завершилась выставка фактически большим анонсом Samsung, где компания помимо флагманской линейки смартфонов показала еще и Galaxy Buds Pro — первые то что называется true wireless наушники с активным шумоподавлением, способные автоматически эту систему отключать, услышав голос владельца. То есть идея в том, что если человек с кем-то заговорил, то, вероятно, хочет отчетливо услышать ответ — и наушники сами переходят в так называемый режим прозрачности. Музыка приглушается, а внешние звуки не глушатся, а наоборот, акцентируются.

До сих пор такой технологии не было ни в одних маленьких беспроводных наушниках, а из полноразмерных – только у Sony, в топовой версии и то, по некотором отзывам, работает автоматика не идеально. Тем интереснее будет проверить, как это удалось реализовать Samsung.

Из вещей не уникальных, но необычных — объемное аудио. Суть в том, что звуковая сцена меняется в зависимости от положения головы относительно источника аудио – если вы отвернулись от телефона, на котором воспроизводится кино, звук изменится так, чтобы соответствовать этому, как будто пользователь отвернулся от экрана в кинотеатре или от сцены на концерте. Это, очевидно, ответ Apple и ее технологии пространственного звука.

И вообще стоит сказать, что сегодняшняя мода на так называемые совсем беспроводные наушники запущена именно из Купертино. И именно с AirPods так или иначе все подобные устройства будут сравнивать. Из козырей в таком сравнении у Samsung — участие в разработке специалистов AKG и, соответственно, почти гарантия очень хорошего звучания. Впрочем, и заявленная цена тоже вполне премиальная — около 20 тысяч, если в рублях.