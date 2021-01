Обзор беспроводной колонки JBL Go 3: карманный звук

Компания Harman, входящая ныне в состав Samsung и владеющая многими известными брендами, включая такие как JBL, AKG, Harman/Kardon, показала еще на выставке IFA 2020 в Берлине несколько своих новинок. В их числе оказалась и беспроводная портативная колонка JBL Go 3, представляющая, как видно уже из названия, третье поколение подобных аудиоустройств. Интересно, что ее предшественница — JBL Go 2, отличающаяся от новой модели, в частности, наличием функции спикерфона, продолжает пользоваться спросом наряду с JBL Go 3.

Обзор JBL Go 3: комплект поставки

Бренд остался верен традициям даже в упаковке JBL Go 3, поскольку она примерно такая же, что и для первого и второго поколений устройств, входящих в семейство Go. Благодаря тому что пластик прозрачный, перед покупкой довольно легко оценить, как выглядит тот или иной окрас корпуса на самом деле. Сбоку от пенала для портативной колонки предусмотрели еще одно углубление поменьше, куда поместили свернутые в трубочку краткое руководство, гарантийный талон и паспорт безопасности со вложенным в них кабелем USB Type-C для зарядки батареи.

Обзор JBL Go 3: внешний вид, дизайн

В экстерьере JBL Go 3 четко прослеживается эволюция двух поколений предшественников. Производитель отмечает, что общая концепция дизайна и расцветок изменилась в сторону современной уличной моды. Угловатость облика осталась в прошлом и очертания корпуса стали совсем плавными. Новый аудио-девайс, в отличие от других моделей семейства Go, подрос в габаритных размерах и чуть прибавил в весе. Вот, например, таким оказывается его сравнение с JBL Go 2 — (87,5х75х41,3 мм против 86,0х71,2х31,6 мм) и (209 г против 184 г), соответственно.

Тем не менее, новая портативная колонка все еще умещается в кармане джинсов и вполне комфортно лежит в ладони, где может фиксироваться пальцем в петлевой ручке.

В отделке корпуса, как и в старших моделях бренда, у JBL Go 3 появилась разноцветная акустическая ткань, которая, как известно, не препятствует звуковым волнам и не искажает их.

Количество нескучных окрасов, по сравнению с JBL Go 2, где их было двенадцать, похоже, также осталось прежним. По крайней мере, именно столько расцветок на момент тестирования можно было найти на соответствующей странице фирменного сайта. Кстати, например, модели JBL Go 2+ (есть и такие, с незначительными "плюсами" к гаджетам второго поколения) доступны всего в трех цветах – черном, красном и синем.

Правда, в дюжине доступных оттенков и цветов для JBL Go 3 все же произошли изменения, к тому же появились некие их комбинации (например, черный с оранжевым или синий с розовым).

Сертификат класса IP67, полученный JBL Go 3, означает полную защиту корпуса от пыли (IP6X) и возможность кратковременного (до получаса) погружения в воду на глубину до одного метра (IPX7). Заметим, что для первых двух поколений колонок семейства Go предохранение от проникновения посторонних частиц не сертифицировалась вовсе, но вот защита от влаги была аналогично высокой (IPX7).

К нам на тест привезли колонку желтого цвета, хотя чисто субъективно это, скорее, один из его оттенков — "горчичный" или более модный вариант — "лимонный карри". Логотип JBL по-прежнему занимает почти всю переднюю панель нового гаджета, где в отличие, например, от JBL Go 2 на смену перфорированному металлу пришла акустическая ткань.

На противоположной стороне корпуса у JBL Go 3 предусмотрели прорезиненную ребристую вставку, которая почти не скользит, обеспечивая хорошее сцепление колонки практически с любой поверхностью. А вот на верхнем торце нашлось место для скрытых под акустической тканью трех механических кнопок, предназначенных для управления воспроизведением и регулировки громкости (значки "+" и "-").

Петлевая ручка для переноски, выполненная из мягкого, комфортного материала, делит вставку на левом ребре с разъемом USB Type-C для зарядки аккумулятора. Напомним, что в JBL Go 2 разъем microUSB вместе с 3,5-мм коннектором и отверстием под микрофон прячутся под заглушкой.

Такую же вставку из софт-тач пластика, но уже на правом ребре, с надписью Go 3 отвели для двух механических кнопок (питания и Bluetooth-сопряжения), а также двухцветного светодиодного индикатора между ними.

Для устойчивого вертикального положения колонки на ее нижнем торце озаботились семью диагональными прорезиненными полосками. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что с корпуса JBL Go 3 пропал 3,5-мм аудио-коннектор, а место разъема microUSB наконец-то занял USB Type-C. Нет также и отверстия для микрофона (об этом чуть ниже).

Обзор JBL Go 3: как это работает, автономность

Ввиду отсутствия 3,5-мм аудио-разъема (линейный вход, Aux-In), каковой имеется у предшественников по семейству, JBL Go 3 теперь нельзя подключить с помощью соответствующего кабеля к источнику звука. Такое решение, видимо, соответствует современной уличной концепции использования девайса.

Таким образом для JBL Go 3 доступна только беспроводная потоковая передача музыки с любого Bluetooth-совместимого устройства. При этом портативная колонка поддерживает версию 5.1 этого интерфейса, в том время как JBL Go и JBL Go 2 довольствовались более ранней его редакцией (4.1). Как известно, основные изменения в спецификации Bluetooth 5.x коснулись снижения энергозатрат, а также увеличения радиуса действия и скорости передачи.

Краткое руководство по быстрому старту для JBL Go 3 выглядит действительно очень лаконичным. Там сумели обойтись без лишних слов, положившись в основном на вполне понятые и наглядные изображения.

По крайней мере, налаживание связи по Bluetooth дополнительных вопросов обычно не вызывает. Для первого сопряжения с источником звука (смартфоном, планшетом и т.п.) после включения питания на JBL Go 3 следует также кликнуть по кнопке сопряжения. В последующих сеансах все ограничится только нажатием кнопки питания. Интересно, что включение/выключение и успешное связывание портативного устройства сопровождается фирменными звуками, а также молочно-белой индикацией светодиода: медленное мерцание – нет соединения, быстрое – идет процесс связи, постоянное свечение – есть сопряжение.

И вот еще что. Новая колонка потеряла функцию спикерфона, иными словами, она не умеет теперь обеспечивать громкую связь во время телефонного вызова. Именно по этой причине на ее корпусе отсутствуют микрофон и кнопка с опцией приема вызова, а среди поддерживаемых Bluetooth-кодеков нет обязательных для этой цели HFP и HSP. В наличии только "музыкальные" профили данного интерфейса — A2DP и AVRCP, предназначенные исключительно для передачи звукового потока и управления им.

Не возникает затруднений и с интуитивно понятным управлением портативной колонкой. Так, однократное нажатие центральной механической кнопки переключает воспроизведение на паузу или наоборот. А вот двукратный клик по ней ведет к смене трека на следующий по порядку. К сожалению, вернуться к предыдущей композиции здесь уже не получится. Громкость звука регулируется отдельными кнопками "+" и "-". Вот и все.

Теперь, пожалуй, о самом главном в начинке портативной колонки. Размеры датчика, преобразующего электромагнитные колебания в акустические, а, проще говоря, динамика, в JBL Go 3 изменились в большую сторону и составили 43х45 мм (против 40 мм у предыдущих моделей семейства Go). Выросла и выходная мощность, среднеквадратичное значение (RMS) которой увеличилось с 3 Вт до 4,1 Вт. Расширился частотный диапазон, причем его верхняя граница осталась прежней (20 кГц), зато нижняя начинается уже со 110 Гц, а не со 180 Гц. Даже в соотношении сигнал-шум теперь обещают коррекцию с 80 дБ до 85 дБ.

А вот емкость встроенного литий-полимерного аккумулятора в JBL Go 3, по сравнению с JBL Go 2, похоже, не изменилась, и составила 2,7 Вт*ч (3,7 В; 730 мА*ч).

Как официально заявлено, такого запаса энергии вполне достаточно для непрерывного воспроизведения аудио в течение 5 часов. Разумеется, это время зависит от уровня громкости и типа аудио-контента, поскольку больше всего энергии тратится на низких частотах. Заполнения аккумулятора "под горлышко" придется ждать около 2,5 часов, причем сила тока должна быть не менее 1 А при напряжении 5 В. Это, конечно, по современным меркам довольно долго, но никакой более быстрой зарядки здесь не предусмотрено. А жаль. Напомним, что у модели JBL Go первого поколения меньшая емкость батареи (примерно 2,2 Вт*ч) заполнялась на час быстрее (1,5 часа), хотя для воспроизведения музыки обещали те же 5 часов.

Истощение встроенного аккумулятора у JBL Go 3 сопровождается красным мерцанием светодиодного индикатора, в то время как во время зарядки он светится красным цветом постоянно. Встроенная батарея подключается к источнику заряда (в качестве которого подойдет сетевой адаптер практически от любого смартфона или планшета) входящим в комплект кабелем через разъем USB Type-C на корпусе JBL Go 3.

Обзор JBL Go 3: впечатления, покупка, выводы

У JBL Go 3 оказался довольно мягкий звук с неплохой детализацией и неожиданно для портативной колонки напористым басом. Причем даже на высокой громкости, которой обычно хватает с запасом, каких-то существенных искажений, учитывая класс устройства, в общем-то не наблюдается. Как говорится, без хрипа и сипа. Если же положить девайс плашмя, например, на столешницу, он попытается раскачать ее поверхность, используя как диффузор, при этом спектр звучания немного изменится.

Современный стильный дизайн этого беспроводного аудио-девайса гармонично дополняется отделкой разноцветной акустической тканью. Благодаря защите от воды и пыли по классу IP67, можно наслаждаться музыкой, по сути, везде — под проливным дождем, на песчаном пляже, в поездках на дачу и т.п. При этом петлевая ручка позволяет надежно крепить JBL Go 3 практически куда угодно. Разумеется, стоит отметить поддержку современного интерфейса Bluetooth 5.1.

И если об утраченной функции спикерфона жалеть будут далеко не все, то вот довольно медленная зарядка встроенной батареи особого энтузиазма обычно ни у кого не вызывает.

На момент тестирования в официальном интернет-магазине JBL Go 3 предлагали за 2 599 рублей. При этом, беспроводную колонку JBL Go 2 по предзаказу (при 20-дневном сроке доставки) можно было оформить всего за 1490 рублей.

Итоги обзора JBL Go 3

Плюсы:

Оригинальное звучание

Современный дизайн корпуса с разноцветной тканевой отделкой

Петлевая ручка

Защита от воды и пыли по классу IP67

Интерфейс Bluetooth 5.1

Минусы:

Медленная зарядка встроенной батареи

Отсутствие функции спикерфона

Обзор JBL Go 3: технические характеристики