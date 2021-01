"Первый выпущенный в США Mac Pro" оказался у Трампа

В 2019-м году Apple провела специальное мероприятие на фабрике в Техасе — единственном сборочном производстве устройств "яблочной" компании, размещенном в США. Здесь с 2013-го года делают высокопроизводительные компьютеры Mac Pro, а два года назад начали производить новую модель в линейке. На торжественный старт производства новинки тогда пригласили президента Дональда Трампа.

Как выяснилось, в тот день Трампу досталось не только приглашение и возможность сделать на камеру ряд сколь патриотичных, столь и далеких от истины заявлений. Как следует из последнего финансового отчета теперь уже бывшего президента (копию документа опубликовал в Twitter журналист The New York Times Дэвид Энрих), Тим Кук подарил главе Белого дома компьютер Mac Pro стоимостью 5999 долларов.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ