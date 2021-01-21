"Первый выпущенный в США Mac Pro" оказался у Трампа

В 2019-м году Apple провела специальное мероприятие на фабрике в Техасе — единственном сборочном производстве устройств "яблочной" компании, размещенном в США. Здесь с 2013-го года делают высокопроизводительные компьютеры Mac Pro, а два года назад начали производить новую модель в линейке. На торжественный старт производства новинки тогда пригласили президента Дональда Трампа.

Как выяснилось, в тот день Трампу досталось не только приглашение и возможность сделать на камеру ряд сколь патриотичных, столь и далеких от истины заявлений. Как следует из последнего финансового отчета теперь уже бывшего президента (копию документа опубликовал в Twitter журналист The New York Times Дэвид Энрих), Тим Кук подарил главе Белого дома компьютер Mac Pro стоимостью 5999 долларов.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ — David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021

В документе утверждается, что это "первый Mac Pro, собранный на фабрике Flex в Остине, штат Техас". В день мероприятия и впоследствии Трамп неоднократно заявлял, что Apple благодаря его усилиям открыла фабрику в Америке. Так он надеялся воодушевить сторонников, многие из которых в последние десятилетия лишились привычной работы из-за переноса производств с территории США в Азию. "Если вы следили за моей кампанией, я всегда говорил об Apple, что я хочу, чтобы Apple начала строить заводы в Соединенных Штатах. Именно это сейчас и происходит", — заявил он (цитата по The Verge).

Но американский лидер манипулировал фактами — в 2019-м году Apple начала строить в Остине не фабрику, а офисный комплекс, предназначенный преимущественно для инженеров, программистов и менеджеров. А сборочное предприятие, куда Тим Кук пригласил Трампа, расположено на порядочном расстоянии от стройки, существует давно и принадлежит не Apple, а ее подрядчику Flex Ltd. Фабрика собирает Mac Pro с 2013-го года — когда Apple представила модель в оригинальном круглом корпусе.

Mac Pro за 5999 долларов — это самая дешевая конфигурация компьютера, без монитора и даже без колесиков, стоящих в России 69 990 рублей. Среди других подарков Дональду Трампу, перечисленных в списке-декларации — несколько клюшек и других аксессуаров для гольфа (одна из них — от экс-главы Boeing Денниса Мелленберга), кожаная куртка от председателя совета директоров Ford Билла Форда и пара бронзовых статуй.