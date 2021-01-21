21 января 2021 10:22

"Первый выпущенный в США Mac Pro" оказался у Трампа


Вести.Экономика

В 2019-м году Apple провела специальное мероприятие на фабрике в Техасе — единственном сборочном производстве устройств "яблочной" компании, размещенном в США. Здесь с 2013-го года делают высокопроизводительные компьютеры Mac Pro, а два года назад начали производить новую модель в линейке. На торжественный старт производства новинки тогда пригласили президента Дональда Трампа.

Как выяснилось, в тот день Трампу досталось не только приглашение и возможность сделать на камеру ряд сколь патриотичных, столь и далеких от истины заявлений. Как следует из последнего финансового отчета теперь уже бывшего президента (копию документа опубликовал в Twitter журналист The New York Times Дэвид Энрих), Тим Кук подарил главе Белого дома компьютер Mac Pro стоимостью 5999 долларов.

В документе утверждается, что это "первый Mac Pro, собранный на фабрике Flex в Остине, штат Техас". В день мероприятия и впоследствии Трамп неоднократно заявлял, что Apple благодаря его усилиям открыла фабрику в Америке. Так он надеялся воодушевить сторонников, многие из которых в последние десятилетия лишились привычной работы из-за переноса производств с территории США в Азию. "Если вы следили за моей кампанией, я всегда говорил об Apple, что я хочу, чтобы Apple начала строить заводы в Соединенных Штатах. Именно это сейчас и происходит", — заявил он (цитата по The Verge).

Но американский лидер манипулировал фактами — в 2019-м году Apple начала строить в Остине не фабрику, а офисный комплекс, предназначенный преимущественно для инженеров, программистов и менеджеров. А сборочное предприятие, куда Тим Кук пригласил Трампа, расположено на порядочном расстоянии от стройки, существует давно и принадлежит не Apple, а ее подрядчику Flex Ltd. Фабрика собирает Mac Pro с 2013-го года — когда Apple представила модель в оригинальном круглом корпусе.

Mac Pro за 5999 долларов — это самая дешевая конфигурация компьютера, без монитора и даже без колесиков, стоящих в России 69 990 рублей. Среди других подарков Дональду Трампу, перечисленных в списке-декларации — несколько клюшек и других аксессуаров для гольфа (одна из них — от экс-главы Boeing Денниса Мелленберга), кожаная куртка от председателя совета директоров Ford Билла Форда и пара бронзовых статуй.

технологии Mac Pro Дональд Трамп Apple новости