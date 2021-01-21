СМИ: Apple выпустит шлем виртуальной реальности в 2022 году

Компания Apple занимается разработкой своего первого шлема виртуальной реальности. По информации источников Bloomberg, дорогостоящая VR-гарнитура будет выпущена в следующем году.

Как отмечают источники, первый VR-шлем Apple станет "очень дорогим", нишевым продуктом, поэтому производитель айфонов не ожидает от него высоких продаж. На нем будут испытываться технологии, после чего компания выпустит более доступную модель для массовой аудитории.

Аппарат будет соперничать с такими VR-гарнитурами, как Oculus от Facebook и Sony PlayStation VR, которые в США можно купить за 300–900 долларов. Однако будущая новинка Apple будет стоить "намного дороже", говорят собеседники агентства.

Пока устройство находится на поздней стадии прототипа. Для него готовят высокопроизводительный процессор — намного более мощный, чем M1 в новых макбуках. Также VR-шлему Apple достанется экран с очень высокими разрешением — куда большим, чем у существующих гарнитур. При этом он будет полностью автономным, то есть его не придется подключать к компьютеру.

Первый VR-шлем Apple будет предназначен для игр, просмотра видео и общения. Как отмечают информаторы Bloomberg, компания тестирует технологию отслеживания рук и работает над функцией, которая позволит набирать текст, рисуя его пальцами в воздухе. Также рассматривается возможность интеграции устройства с магазином App Store, откуда пользователи смогут загружать новые приложения.