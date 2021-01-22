Предустановка российских приложений может не сработать

Предустановка российских приложений может так и не сработать — производители смартфонов не могут договориться с разработчиками об условиях. Напомню, что с первого апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать шестнадцать классов программ, в том числе которых приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Мой офис", "Госуслуги" и платежная система "Мир", а также видеосервисы ivi, Okko, "Смотрим" и другие.

Производители смартфонов могут предложить три варианта предустановки – это полноценная установка приложения, только иконки для скачивания и диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого пользователь может выбрать какие приложения скачать. Большинство брендов, по данным газеты "Коммерсант", предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, потому что он проще в реализации

И в принципе такой вариант в какой-то степени работает, как показал опыт "Яндекса". Российский поисковик в 2017 году стал появляться в диалоговом окне выбора вместе с Google при первом включении нового смартфона на Android в России, чтобы пользователь мог сам выбрать, какую поисковую систему в смартфоне он хочет использовать по умолчанию. И уже к осени 2018 года доля "Яндекса" на Android-устройствах в России впервые превысила показатели Google.

Но есть мнение, что пользователи при запуске нового смартфона часто игнорируют предложения что-то скачать дополнительно, а полноценно предустановленные программы редко удаляют, поэтому такой вариант на смартфон для российских разработчиков наиболее предпочтителен.