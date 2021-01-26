Дмитрий Медведев предложил оплачивать интернет малоимущим

В России предлагают создать механизм компенсации затрат на интернет-доступ малоимущим семьям. С такой идеей выступил на втором социальном форуме партии "Единая Россия" во вторник председатель партии Дмитрий Медведев.

"В регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это, в том числе, связано с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его – по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей", – приводит слова Медведева "Интерфакс".

Это, считает глава "Единой России", один из вариантов минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России. Ранее — в конце декабря — в Госдуму из правительства поступил законопроект, предлагающий обязать интернет-провайдеров предоставлять доступ к социально значимым интернет-ресурсам бесплатно. Впервые идею такого "доступного интернета" озвучил в своем послании к Федеральном собранию в начале 2020-го года президент Владимир Путин.

Ожидается, что в перечень бесплатных ресурсов войдут 400 социально значимых сайтов и сервисов, в том числе 40 сайтов для оказания социальных услуг, порядка 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств, популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих СМИ.