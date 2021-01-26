Apple поручила топ-менеджеру "по железу" таинственный новый проект

Компания Apple сообщила об уходе Дэна Риччио с должности старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Как говорится в пресс-релизе, ему было поручено возглавить некий "новый проект", детали которого держатся в строгом секрете.

При этом Риччио по-прежнему будет отчитываться напрямую перед гендиректором Apple Тимом Куком. Место главного "по железу" займет Джон Тернус, который работает в компании больше 20 лет. Он приложил руку к таким ключевым устройствам Apple, как AirPods 1-го поколения и все модели планшетов iPad.

Риччио присоединился к Apple в 1998 году. Топ-менеджер курировал разработку многих "фруктовых" продуктов — от компьютеров-моноблоков iMac самого первого поколения до линейки iPhone 12 с 5G-модулем, "маков" с ARM-чипом M1 и полноразмерных беспроводных наушников AirPods Max. Каким именно "новым проектом" он будет заниматься, не разглашается.

Объявление о новом назначении Риччио было сделано на фоне слухов о том, что Apple возобновила разработку собственного электромобиля. Производитель айфонов занялся проектом Titan еще в 2014 году, однако в 2018-м энтузиазм компании в этом направлении угас.

В декабре 2020-го Reuters сообщило, что Apple вернулась к прежним амбициям и теперь снова хочет создать полноценный электрокар. По информации агентства, компания рассчитывает выпустить пассажирский автомобиль с собственной инновационной технологией батарей к 2024 году.