Смартфон Sony за $2500 можно использовать как монитор

Вместо того, чтобы пытаться потеснить Samsung и Apple на рынке флагманских смартфонов, Sony в последние годы идет другим путем. Мобильное подразделение компании делает аппараты с возможностями, которых нет больше ни у кого, при этом хорошо (по крайней мере, на уровне маркетинга) встраивающиеся в экосистему действительно популярного профессионального фото- и видеооборудования Sony.

К числу таких гаджетов относится и анонсированный во вторник сверхдорогой (2500 долларов в США) смартфон Sony Xperia Pro 5G. Новинка позиционируется как гаджет для профессиональных фото- и видеографов, а главной ее фишкой является HDMI-вход. Такая функция, позволяющая выводить на экране аппарата картинку с внешнего источника, реализована в истории смартфоностроения впервые.

Во-первых, это позволит использовать смартфон как второй, более яркий, четкий и просторный экран для камеры, подключившись к ее HDMI-выходу — заявлена совместимость со всеми устройствами с таким выходом, включая линейку Sony Alpha.

Во-вторых, при таком подключении можно транслировать видео с камеры в реальном времени в сеть — по Wi-Fi или сотовой сети (Xperia Pro поддерживает 5G, включая миллиметровый диапазон). Для более надежной связи используется "360-градусная" конструкция антенны — она идет со всех 4-х сторон корпуса. А на дополнительную боковую кнопку можно назначить функцию монитора сети — тогда на экране отобразится индикатор силы сигнала, чтобы можно было найти самую подходящую для трансляции зону.

При этом с точки зрения начинки Xperia Pro аналогичен прошлогоднему Xperia 1 II — например, здесь не новейший чип Snapdragon 888, а прошлогодний Snapdragon 865, а также весьма скромная для работы "в поле" батарея в 4000 мА*ч. Зато оперативки 12 гигабайт, а встроенной памяти — 512 ГБ, причем ее можно расширить картой microSD до 1 терабайта.

У Sony Xperia Pro 6,5-дюймовый 4K HDR дисплей с OLED-матрицей разрешением 3840 на 1644 пикселя и "кинематографическим" соотношением сторон 21:9. Защищает его стекло Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, смартфону присвоен рейтинг защиты от попадания воды и пыли IP65/68.