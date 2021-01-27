С главой TikTok в России хотят пообщаться в Госдуме

У депутатов Государственной думы "накопились вопросы" к социальной сети с короткими видео TikTok. В связи с этим главу российского представительства сервиса решили пригласить на беседу — сделал это председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации​​​. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", – приводит РИА Новости слова депутата.

Встреча в Госдуме с участием главы ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова запланирована в рамках подготовки к заседанию возглавляемой Пискаревым комиссии. Как сообщил ранее комитет Госдумы по информационной политике, им были выявлены около полусотни фейков, распространявшихся в социальных сетях в преддверии массовых несогласованных акций в городах России 23 января. При этом больше всего таких материалов распространялось именно в TikTok. Многие СМИ утверждали, что соцсеть целенаправленно использовалась для привлечения на акции несовершеннолетних.

По собственным данным сервиса, больше всего им в России пользуются не школьники и студенты, как было принято считать еще год назад, а люди более взрослые. Больше всего — 25,3% пользователей — попадают в возрастную группу от 25 до 34 лет. Вторая по размеру группа (18,9%) — 35-44 года. При этом несовершеннолетних россиян (от 12 о 17 лет) в TikTok всего 17,1%.

22 января Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с распространением в соцсетях, включая TikTok, призывов выйти на митинги в поддержку Алексея Навального. Его адвокаты и сторонники считают арест оппозиционного политика, вернувшегося в Россию 17 января, незаконным.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которая благодаря успеху сервиса стала одним из самых дорогих стартапов в мире. Главным "сокровищем" соцсети является ее уникальный рекомендательный алгоритм, умеющий максимально быстро и точно подбирать именно тот контент, который заинтересует и максимально долго удержит в приложении пользователя.

В прошлом году TikTok едва не был заблокирован в США — администрация Дональда Трампа подозревала соцсеть в сборе данных американских пользователей и передаче их властям Китая.