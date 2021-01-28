Samsung запатентовала смартфон с растягивающимся экраном

Компания Samsung, уже выпускающая коммерческие линейки гибких смартфонов Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, продолжает экспериментировать с устройствами инновационного форм-фактора. Новая область интересов корейских инженеров — дисплей, который способен увеличивать свою диагональ, растягиваясь в обе стороны: влево и вправо.

Производитель размышляет над идеей двойного слайдера уже некоторое время: патентная заявка во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) была подана в марте 2020 года. Взяв за основу схематические рисунки, дизайнеры голландского сайта LetsGoDigital нарисовали 3D-рендеры предполагаемого устройства.

В отличие от Galaxy Z Fold, у "смартфона будущего" Samsung нет места сгиба — экран расширяется со стороны боков. В сложенном виде его диагональ составляет 6 дюймов, в "нарощенном" — 8 дюймов. В патенте упоминается возможность использования второго экрана, а также гибких материалов, таких как металлическая пленка, ткань или кожа.

Samsung — не первый производитель, изучающий возможности экранов "рулонного" типа. В январе на выставке CES 2021 компания LG показала прототип смартфона с "уникальным дисплеем изменяемого размера", который позволяет смартфону превращаться в компактный планшет. Коммерческую модель футуристического устройства — LG Rollable — обещают выпустить до конца года.

Кроме того, в ноябре 2019-го рабочий образец смартфона с раздвижным экраном представила компания Oppo. Пользователи могут сами регулировать степень растяжения дисплея, проводя пальцем по боковой грани, причем элементы интерфейса будут автоматически и плавно подстраиваться под новый размер.