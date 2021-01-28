Марк Цукерберг: Apple стала одним из крупнейших конкурентов Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал Apple одним из крупнейших конкурентов его компании на рынке мессенджеров. По его словам, производитель айфонов пользуется доминирующим положением для продвижения собственных сервисов, таких как iMessage ("Сообщения"), которые конкурируют с WhatsApp и другими мессенджерами Facebook.

"iMessage — этой ключевой стержень их экосистемы, — сказал Цукерберг после публикации финансовых результатов Facebook за IV-й квартал. — Он предустанавливается на каждый iPhone, и они дают ему привилегии за счет частных API и разрешений, поэтому iMessage является самым популярным мессенджером в США".

"У Apple есть все стимулы использовать свое доминирующее положение на платформе, чтобы вмешиваться в работу наших и других приложений", — приводит CNBC слова Цукерберга. Глава Facebook отдельно подчеркнул, что предстоящие изменения в iOS 14, которые обяжут разработчиков заручаться у пользователей явным согласием на отслеживание в рекламных целях, "угрожают персонализированной рекламе, на которую полагаются миллионы малых предприятий для поиска и привлечения клиентов".

Facebook еще прошлым летом предостерегла, что новые антитрекинговые функции iOS 14 затруднят сбор персональных данных, и как результат — снизят доходы от показа рекламы внутри приложений. Объясняется это с тем, что теперь программы смогут получать уникальный идентификатор устройства (IDFA) только с явного согласия пользователей. Именно его использует рекламная сеть Audience Network для связывания данных на Facebook со сторонними приложениями.

"Обновления Apple могут сделать Audience Network настолько неэффективной, что предлагать этот инструмент на iOS 14 не будет смысла", — предупреждали в Facebook.

Вместе с этим, как стало известно The Information, в Facebook уже несколько месяцев готовят против Apple антимонопольный иск. Как ожидается, в нем фирму Тима Кука обвинят в том, что компания заставляет разработчиков следовать правилам магазина App Store, которые не соблюдают собственные приложения Apple. В частности, речь идет о требовании использовать платежный сервис производителя айфонов, что затрудняет с ним конкуренцию в области игр и встроенных покупок.

Также, по данным издания, юристы Facebook пожалуются на правила, запрещающие сторонним приложениям становиться мессенджерами по умолчанию на устройствах Apple.