Основатель Huawei рассказал о будущем компании

Huawei спокойно может жить под санкциями США 3-5 лет. Такую оценку ситуации дал основатель компании, Жэнь Чжэнфэй. Издание South ChinaMorning Post опубликовало детали его обращения к сотрудникам — Жэнь разговаривал с персоналом еще летом, однако запись стала доступна журналистам только теперь.

По мнению основателя, Huawei в ближайшее время должен сосредоточиться на ключевых вещах для выживания: сделать децентрализованными все возможные операции, чтобы быть более гибкой компанией, упростить продуктовые линейки и сосредоточиться на прибыльности.

Жэнь считает, что при таком раскладе компания сможет работать нормально от трех до пяти лет. Правда, повышения зарплат в корпорации в это время не будет совсем — пока речь вообще о сокращении. Вроде как добровольном, ради общего дела.

Он также добавил, что Huawei в ближайшие годы планирует сосредоточиться не на производстве мобильных телефонов, а на облачном бизнесе и производстве "умных" автомобилей. Это лишь подтверждает слухи о скорой продаже премиальных линеек смартфонов Mate и P.

И хотя официально компания не подтвердила эту информацию, но со-бренд смартфонов Honor уже продали. Да и в целом Huawei из-за санкций по-прежнему недоступны ни привычные за пределами Китая версии Android с сервисами Google, ни западные приложения, ни современные комплектующие.

Как итог, китайская корпорация, которая в какой-то момент была номером один в мире, по итогу 2020-го года продала смартфонов на 20 с лишним процентов меньше. Так, по крайней мере, насчитали аналитики IDC. И с первого места, которое Huawei занял в середине года, компания опустилась на пятое. Шансов на возвращение в условиях санкций, фактически, нет.

А вот на первое место по итогу четвертого квартала вышла Apple — компания продала боле 90 млн айфонов за три месяца. Говорят, кстати, во многом благодаря хорошему спросу в Китае. Доля Apple — более 23% мирового рынка. Правда, в моменте. Годовой результат выглядит скромнее — около 16% и второе место. Но зато Apple и Xiaomi — единственные компании из крупных, которые по итогам этого непростого года показали рост. Xiaomi — аж на 17 с лишним процентов в сравнении с 2019-м. Samsung немного потерял, но удержался на позиции лидера по итогам года.

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Ну и вести с полей битвы пользователей интернет-форума с инвестфондами Уолл-стрит. Популярные в США приложения для частных инвестиций Robinhood и Interactive Brokers отключили возможность своим пользователям покупать некоторые акции, причем, без объяснения причин. А вот продавать — пожалуйста.

Речь, в частности, о бумагах сети магазинов компьютерных игр GameStop и AMC — крупнейшей сети кинотеатров со столетней историей. Оба бизнеса из категории некогда культовых, а теперь умирающих из-за повсеместного онлайна и карантинных ограничений.

На днях пользователи крупнейшего, преимущественно американского, форума начали биржевую игру против финансовых корпораций, которые ставят на банкротство этих брендов. И пока побеждают: совместными усилиями им удалось поднять стоимость акций любимых компаний в десятки раз. Инвестфондам это обошлось в миллиарды долларов убытков.

И вот владельцы приложений, через которые сотни тысяч финансовых повстанцев ведут свою игру, заблокировали им такую возможность. А основатели одного из них призвали биржи и американского финансового регулятора навести порядок на рынке.

Тем временем, сообщество r/WallStreetBets на интернет-площадке Reddit, где и началась атака на хедж-фонды, за сутки набрало миллион новых пользователей.