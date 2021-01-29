Тим Кук раскритиковал социальные медиа на фоне конфликта Apple с Facebook

Гендиректор Apple Тим Кук после вчерашнего выступления главы Facebook Марка Цукерберга, обвинившего производителя айфонов в ущемлении интересов других мессенджеров, обрушился с критикой на социальной сети. Не упоминая Facebook напрямую, Кук заявил, что соцсети собирают слишком много персональных данных, увеличивают поляризацию мнений и способствуют росту дезинформации.

По мнению руководителя Apple, социальные сервисы ставят в приоритет "теории заговора и подстрекательство к насилию просто из-за того, что имеют высокие показатели вовлеченности аудитории". При этом конкретных приложений он не назвал, передает Reuters.

"В момент разгула дезинформации и конспирологических теорий, подпитываемых алгоритмами, мы больше не можем закрывать глаза на идею в области технологий, которая гласит, что любое взаимодействие — это хорошее взаимодействие, и чем дольше оно длится, тем лучше, — и все это ради того, чтобы собрать как можно больше данных", — сказал Кук, выступая на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных.

Вместе с этим он добавил, что недобросовестные практики соцсетей подрывают общественное доверие к вакцинам и поощряют пользователей вступать в экстремистские группы.

Заявление Кука прозвучало фоне обострившегося конфликта между Apple и Facebook. Накануне Цукерберг предостерег, что грядущие изменения в iOS 14, которые обяжут разработчиков заручаться у пользователей явным согласием на отслеживание в рекламных целях, создадут угрозу "персонализированной рекламе, на которую полагаются миллионы малых предприятий для поиска и привлечения клиентов".

Также гендиректор Facebook обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Цукерберг назвал приложение iMessage ("Сообщения") самым популярным мессенджером в США, поскольку тот предустанавливается на каждый айфон и пользуется преференциями со стороны Apple.