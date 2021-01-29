YouTube запустил функцию "клипов"

YouTube начал тестировать "клипы" (Clips). Как в Twitch, эта функция позволяет вырезать из обычных видео и прямых трансляций короткие фрагменты, которыми затем можно быстро поделиться с другими пользователями.

"Клипы" удобнее тайм-кодов: понравившийся момент из ролика можно отправить в популярные соцсети, встроить на сайт, переслать по электронной почте или создать на него ссылку. Длина одного отрывка ограничена 5–60 секундами.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



More info: https://t.co/5fJyorxjrj pic.twitter.com/DVWNQ2BoEx — Lester (@Chen) January 28, 2021

Новая функция находится на стадии альфа-тестирования и доступна ограниченному числу авторов, говорят представители сервиса. Вырезать "клипы" пока можно только в веб-версии YouTube; в мобильных приложениях эта возможность появится позднее.

Протестировать новую функцию можно на примере этого ролика. Для этого нужно нажать на кнопку "Создать клип" (рядом со значком дизлайка), выбрать временные границы, перемещая ползунок, придумать заголовок (до 140 символов), а затем нажать "Поделиться клипом".

Создавать "клипы" можно почти для всех видео, за исключением детского контента, премьер, а также прямых трансляций, которые ведутся без видеорекордера или длятся более 8 часов. Если автор удалит или ограничит доступ к ролику, пропадут и все привязанные к нему "клипы".