YouTube запустил функцию "клипов"

YouTube начал тестировать "клипы" (Clips). Как в Twitch, эта функция позволяет вырезать из обычных видео и прямых трансляций короткие фрагменты, которыми затем можно быстро поделиться с другими пользователями.

"Клипы" удобнее тайм-кодов: понравившийся момент из ролика можно отправить в популярные соцсети, встроить на сайт, переслать по электронной почте или создать на него ссылку. Длина одного отрывка ограничена 5–60 секундами.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



