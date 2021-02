Google окончательно "убила" фирменный планшет Pixel Slate

Компания Google сняла с продажи и свернула производство Pixel Slate — своего первого планшета-трансформера на Chrome OS, который при подключении клавиатуры мог превращаться в ноутбук. Эта модель была первым фирменным устройством, вышедшим в рамках программы Made By Google ("Сделано в Google").

Отсутствие Pixel Slate в каталоге онлайн-магазина Google Store заметили еще в начале января. Компания не пополняла складские запасы в течение нескольких недель, а теперь полностью удалила карточку товара, пишет 9to5Google.

Pixel Slate был анонсирован в октябре 2018 года. Планшет на Chrome OS оснащался 12,3-дюймовым дисплеем (3000х2000 пикселей) с поддержкой стилуса Pixelbook Pen (также снят с продажи), чипами Intel Core i7 8-го поколения в максимальной комплектации, 8-мп основной камерой и фронтальными стереодинамиками. Аппарат был официально представлен только в трех странах — США, Канаде и Великобритании.

Уже весной 2019-го СМИ сообщили, что поисковик сократил десятки сотрудников "железного" подразделения, отвечавшего за разработку Pixel Slate. Один из инсайдеров отмечал, что у его команды "куча вещей в работе", но из-за сокращения инженеров аппаратного обеспечения и руководителей проектов продуктовое портфолио, скорее всего, будет урезано.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)