Google больше не будут разрабатывать игры для стриминга Stadia

Google объявила о закрытии двух студий разработки игр, которые работали над эксклюзивами для сервиса Stadia. Он был запущен поисковиком в конце 2019-го и позволяет играть в ресурсоемкие тайтлы на любом компьютере: картинка "стримится" с мощных серверов, получающих команды на управление игрой удаленно.

Закрывающиеся студии (одна из них работает в Лос-Анджелесе, а другая — в Монреале) пока не успели выпустить ни одной игры, пишет Kotaku. По данным источника издания, искать новую работу в Google или за ее пределами придется примерно полутора сотням сотрудников.

Также из Google уйдет ветеран игровой индустрии Джейд Реймонд, который участвовал в создании серии Assassin's Creed в Ubisoft, а затем несколько лет проработал в EA перед тем, как возглавить направление разработки игр в Stadia.

Сам сервис при этом продолжит функционировать, о его закрытии речи не идет. Тем не менее, пишет The Verge, в Google решили изменить позиционирование Stadia, из которой, похоже, не получается сделать жизнеспособный потребительский сервис. В записи в официальном блоге несколько раз говорится о Stadia как платформе для партнеров — ими могут стать, например, крупные игровые студии или интернет-провайдеры.

Google планирует теперь продавать доступ к технологиям Stadia компаниям, разрабатывающим игры, получая за это отчисления в виде процента с продаж. А провайдеры интернета, уже предлагающие клиентам в пакетных подписках интернет-кинотеатры, смогут дополнить их играми через Stadia.