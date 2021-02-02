Названы лидеры рынка мобильных приложений

Аналитическая фирма App Annie составила список самых успешных издателей мобильных приложений. Мировой топ-52 по объему выручки — уже четвертый год кряду — занял китайский холдинг Tencent, выпускающий онлайн-шутер PUBG Mobile и стратегию Honor of Kings.

На второй строчке расположилась еще одна китайская компания — NetEase, издатель экшена Knives Out. "Бронзу" взял Playrix — ирландский разработчик игр с российскими корнями. Компания, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами в Вологде, смогла подняться в глобальном рейтинге Top Publishers Awards 2021 с седьмого места благодаря таким хитам, как Gardenscapes — New Acres и Fishdom: Deep Dive.

Замкнули пятерку два издателя из США — Activision Blizzard и Zynga соответственно. Также в топ-10 попали Bandai Namco, Supercell, Netmarble, Playtika и Sony.

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В списке App Annie оказалась только одна российская компания — Mail.ru Group, которая заняла 51 место. "Успех компании обеспечили такие игры, как War Robots (разработана Pixonic), Love Sick: Interactive Stories, которая показала самый большой рост прибыли по сравнению с прошлым годом, и социальная сеть VK, которая обеспечила рост прибыли за счет покупок внутри приложения и сервисов по подписке", — сказали аналитики.

Также в App Annie составили отдельный список для региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В нем Playrix заняла первое место, а Mail.ru Group — пятое. Еще одна российская компания — MYTONA — получила 16 строчку, прибавив две позиции в сравнении с прошлым годом.

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В декабре App Annie подсчитала траты россиян на мобильные приложения и игры. Аналитики оценили общие расходы российских пользователей в $1,2 миллиарда. Лидерам по объему трат стали соцсеть "ВКонтакте", музыкальный сервис Boom и онлайн-кинотеатр ivi, среди игр — Hero Wars, Brawl Stars и Gardenscapes.