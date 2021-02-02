Раскрыты новые подробности об электромобиле Apple

Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, не раз дававший верные прогнозы относительно будущих новинок Apple, поделился деталями о проекте электрокара, разработку которого, предположительно, ведет компания Тима Кука. По информации именитого эксперта, в основу "Apple Car" ляжет модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform) от южнокорейского концерна Hyundai.

E-GMP была представлена в декабре прошлого года. "Тележка" предусматривает по электродвигателю на каждой оси, интегрированный ведущий мост, ячейки с аккумуляторами на днище и пятирычажную заднюю подвеску. Построенные на этой платформе электромобили смогут разгоняться до "сотни" меньше чем за 3,5 секунды и развивать скорость до 260 км/ч. Правда, в Hyundai оговаривали, что эти значения будут верны для "высокопроизводительных моделей", поэтому в случае с "Apple Car" характеристики могут оказаться скромнее.

E-GMP

Запас хода машин на E-GMP составит около 500 км. Зарядка батареи от 800-вольтных станций на 80% займет примерно 18 минут. Как ожидается, новая платформа Hyundai выступит в качестве основы для Ioniq 5, Kia CV и других моделей 2021 года.

В записке для инвесторов Куо указал, что Hyundai Mobis займется разработкой ключевых компонентов для "Apple Car", а производство в США будет поручено дочерней компании Hyundai Kia.

По словам аналитика, электрокар содержит в 40–50 раз больше элементов, чем смартфон, поэтому Apple во многом будет полагаться на своего партнера. "Полагаем, что Apple воспользуется ресурсами текущих автопроизводителей и сосредоточится на аппаратном и программном обеспечении для автономного управления, полупроводниках, технологиях, связанных с аккумуляторами, форм-факторе и дизайне внутреннего пространства, а также на инновационном пользовательском интерфейсе и интеграции с существующей экосистемой Apple", — сказал Куо.

"Apple Car" выйдет не ранее 2025 года, полагает эксперт. Если проект окажется успешным, для последующих моделей Apple может привлечь к сотрудничеству General Motors и европейского автопроизводителя PSA (владеет брендами Peugeot, Citron и Opel).

Производитель айфонов занялся проектом электромобиля еще в 2014 году, однако в 2018-м энтузиазм компании в этом направлении угас. В декабре 2020-го Reuters сообщило, что Apple вернулась к прежним амбициям и теперь снова хочет создать полноценный электрокар.

В январе было объявлено об уходе Дэна Риччио с должности старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Apple. Ему было поручено возглавить некий "новый проект", детали которого держатся в строгом секрете. Аналитики связывают новое назначение топ-менеджера именно с "Apple Car".