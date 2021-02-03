TikTok начал предупреждать пользователей о недостоверных видео

Социальная сеть TikTok начала показывать предупреждения для пользователей, которые собираются просмотреть или поделиться роликом, содержащим недостоверную или неточную информацию. Новая маркировка ("Осторожно: видео было помечено как непроверенное") означает, что контент рассмотрела экспертная группа, но не смогла однозначно установить его достоверность.

Уведомление также получат авторы ролика — предостережение появится в учетной записи, где им предложат уточнить информацию. Кроме того, отмечает The Verge, "непроверенные" видео не будут активно продвигаться алгоритмами TikTok.

"Сначала пользователь увидит уведомление на видео, если контент был рассмотрен, но не мог быть подтвержден, — сообщили в компании. — Создатель видео также получит уведомление,… если просматривающие намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент".

В TikTok отметили, что модераторы проверяют на достоверность ролики на такие темы, как выборы, вакцинация и изменения климата. Видео, нарушающие правила платформы, удаляются незамедлительно.

Новая функция заработает в течение ближайших недель. Первой ее запустят в США и Канаде.

По словам представителей TikTok, при тестировании число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24%, а количество лайков под ними — на 7%.

Как ранее сообщал комитет Госдумы по информационной политике, им были выявлены около полусотни фейков, распространявшихся в социальных сетях в преддверии массовых несогласованных акций в городах России 23 января. При этом больше всего таких материалов распространялось именно в TikTok. Позднее в компании заявили, что готовы сотрудничать с Госдумой.