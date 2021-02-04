Гендиректор соцсети Parler лишился должности

Генеральный директор "альтернативной" социальной сети Parler Джон Матце был уволен правлением компании с подачи одного из ключевых спонсоров проекта, Ребеки Мерсер. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании.

Ратовавшая за свободу слова без какой-либо модерации социальная сеть Parler оказалась на пике популярности в конце прошлого года на фоне блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook, Twitter и на других массовых сервисах. Однако после попытки захвата протестующими здания Конгресса в Вашингтоне приложение, популярное у сторонников Дональда Трампа, удалили из магазинов Apple и Google, а компания Amazon отключила ему услуги хостинга.

До настоящему моменту руководство соцсети не сообщило, как именно и когда планирует восстановить ее работу.