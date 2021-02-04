"Мемная" криптовалюта подорожала в полтора раза после твита Илона Маска

Курс криптовалюты Dogecoin, которая изначально была создана ради шутки, взлетел после серии твитов главы Tesla и SpaсeX Илона Маска. После того как альткоин поддержал бизнесмен, его стоимость выросла более чем на 50%, превысив $0,05 за штуку.

Dogecoin начал дорожать после того, как Маск разместил в твиттере фотографию взмывающей вверх ракеты-носителя Falcon 9 на фоне Луны, сопроводив запись словом "Doge" (отсылка к знаменитому мему с собакой породы сиба-ину Доге).

Затем миллиардер опубликовал коллаж, на котором он, изображенный в виде обезьяны Рафики из мультфильма "Король лев", поднимает Доге вместо Симбы. В другом твите Маск назвал Dogecoin "народной валютой".

По данным Сoindesk, сегодня стоимость Dogecoin доходила до $0,057 за токен. По состоянию на 20:10 мск, мем-криптовалюта торгуется на уровне $0,045 (+40,06%).

Недавно Маск уже обращал внимание на Dogecoin. После его твита "Одно слово: Doge" 20 декабря стоимость альткоина выросла более чем на 20%.

На прошлой неделе глава Tesla разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хэштег с упоминанием биткоина, после чего курс самой популярной криптовалюты за полчаса вырос на 15% — с почти $32 тысяч до $37 тысяч. Чуть позднее он написал, что "это было неизбежно".