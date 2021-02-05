В России вышли флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21

Компания Samsung объявила об официальном старте продаж флагманской линейки смартфонов Galaxy S21 на российском рынке. Новинки — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — можно купить в фирменном онлайн-магазине производителя и у партнеров.

Galaxy S21 и S21+ оснащаются 8 гигабайтами оперативной памяти, S21 Ultra — 12 ГБ. Самая доступная, младшая модель Galaxy S21 (8/128 ГБ) обойдется в 74 990 рублей, самая дорогая S21 Ultra (12/512 ГБ) — в 127 990 рублей.

Купить аппараты можно по программе трейд-ин, говорится в блоге компании. Пользователи могут сдать старое устройство и получить скидку на флагман, а в следующем году, с доплатой, обменять его на новый. Как утверждают в Samsung, экономия доходит до половины стоимости смартфона.

Международный анонс Galaxy S21 состоялся 14 января. Флагманы оснащаются чипом Snapdragon 888 либо Exynos 2100, в зависимости от рынка, дисплеем Dynamic AMOLED 2X с диагоналями 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма и поддержкой частоты отображения картинки до 120 Гц. S21 и S21+ получили три объектива, а самый продвинутый S21 Ultra — четыре камеры во главе со 108-мп датчиком.

Все модели поддерживают 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC и влагозащиту по стандарту IP68. Новинки продаются без зарядного устройства и наушников в комплекте.