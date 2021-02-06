Еженедельная программа Вести.net от 6 февраля 2021 года

Почему один из самых богатых людей планеты отошел от дел, на что будут похожи смартфоны следующего поколения, как слова одного человека могут повлиять на мировые финансы и "сообщество пользователей против системы, часть вторая" — главные события мира высоких технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— По данным аналитической компании Sensor Tower, Telegram в январе стал самым скачиваемым приложением в мире. Похоже, что передел рынка, в первую очередь, вызван бегством людей из WhatsApp.

— Вторая новость — гораздо более странная. В ночь на четверг около 4 утра сервис "Яндекс.Пробки" показыва полностью стоящую Москву, 10 баллов.

— А теперь – сага о биржевой войне пользователей Reddit против хеджфондов, которая кажется бесконечной. К концу недели в ней появились намеки на новую главу.

— Кадровая новость недели – объявление Джеффа Безоса о том, что он намерен уйти в отставку с поста главы Amazon. Говорят и пишут об этом все, потому что биография Безоса – это, в общем, классический… нет, сказочный путь обыкновенного человека к сказочному богатству.

— Новость недели, предвещающая приближение технологического скачка, после которого многие задачи, которые требуют сейчас огромных вычислительных мощностей, будут решаться за секунды и минуты. А казавшаяся незыблемой математика станет бесполезной. К примеру — нынешние системы шифрования.

— Смартфонный блок: на этой неделе производители телефонов попытались представить миру то, как они видят будущее своих продуктов.

— И, под занавес – на неделе в СМИ утекли сразу два мощных слуха о будущих продуктах Apple. Причем, из двух разных IT-сфер.