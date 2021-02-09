Создан 3D-принтер для печати дронов "в сборе"

3D-принтер совершенно нового уровня — уже реальность. Исследователи из Массачусетского технологического университета создали систему для печати устройства в сборе. То есть пока речь идет о роботах и дронах, не самых сложных, но они готовы к работе прямо сразу по окончании процесса печати. Называется этот комплекс Laser Factory, то есть "лазерная фабрика". Сначала лазером вырезается будущая форма печатной платы, потом на нее крепятся необходимые элементы, например пропеллеры для дрона, батарея и контроллер. Это предсобранные детали, как элементы конструктора, а комплекс делает все остальное, включая нанесение серебряных токопроводящих дорожек.

В нужных местах наносится паста и потом после монтажа оптики и электроники вся электрическая цепь спекается тем же лазерным лучом. Ну а схемы создаются в относительно простом редакторе, опять же речь о конечном наборе вариантов исходных элементов. Но, как показывает опыт того же LEGO, при должной фантазии этого бывает достаточно. Сам принтер — это, по сути, насадка на существующий промышленный лазерный резак, а, значит, ее производство можно будет наладить довольно быстро.

В качестве возможных сфер применения называют доставку или поисково-спасательные работы — мол, такой станок (или, скорее, следующее поколение такого станка) может быстро напечатать множество дронов, которые будут искать людей или доставлять небольшие грузы. Очевидно, что оно может заинтересовать военных — ту их часть, что обсуждают возможность использования роя простейших дронов.

С другой стороны, это в какой-то степени шаг уже за пределы немного идеалистической инициативы Reprap. Она появилась 15 лет назад как идея сделать 3D-принтер, который мог бы напечатать большую часть элементов такого же принтера, что сделало бы такие устройства повсеместными и доступными, а людей избавило от необходимости платить много денег корпорациям за простые вещи, которые можно изготовить у себя дома, ну или у соседа. А тут 3D-принтер, который еще и электрические цепи печатает, и электронику сам монтирует.

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Илон Маск снова устроил переполох на криптовалютном рынке. На это раз стоимость биткоина выросла на 15% после того, как принадлежащая бизнесмену компания Tesla сообщила, что купила криптовалюту на полтора миллиарда долларов, но, главное, планирует принимать ее в качестве средства оплаты от клиентов. Ну а с точки зрения интернет-технологий, тут интересно то, как легко Илон Маск может манипулировать стоимостью самых разных активов, будь то известная криптовалюта или неизвестная криптовалюта, каким был Dogecoin еще недавно, или акции отдельных компаний, такая мем-экономика.

Сам Маск уже человек-мем и практически все, о чем он пишет в соцсетях, становится самостоятельным мемом и стремительно дорожает. Нынешний скачок курса, к слову, явно на руку Tesla и как на это посмотрит финансовый регулятор – неведомо. С одной стороны, Маска уже наказывали за манипуляции, с другой – считается, что Комиссия по ценным бумагам США предпочитает игнорировать биткоин как необеспеченный ничем актив.

А тем временем китайские власти не игнорируют криптовалюту, а активно тестируют свой цифровой юань. О пилотном проекте в пяти городах страны мы уже рассказывали, теперь Пекин проводит тест и в столице. Там отберут 50 тысяч добровольцев, которые получат по двести цифровых юаней – это примерно 2 300 рублей. Их можно будет потратить в нескольких офлайновых точках или интернет-магазине.

В перспективе власти рассчитывают, что цифровой валютой можно будет расплачиваться с помощью популярных в Китае систем AliPay и WeChat Pay, но, в отличие от биткоина, она будет централизованной и подконтрольной Центробанку Китая. И пока все происходит ровно так, как прогнозировал основатель Facebook Марк Цукерберг. На слушаниях в сенате он пугал власти США, что Китай быстрее Америки создаст свою цифровую валюту, и призвал законодателей дать ему и его Facebook сделать тоже самое, только не государственное, а частное. Сенат тогда отказал.