"Яндекс" готовит к запуску собственный платежный сервис Yandex Pay

Компания "Яндекс" собирается запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Упоминания о нем содержатся в документах на сайте поисковика.

Согласно условиям обслуживания Yandex Pay, пользователи смогут вводить и сохранять данные своих банковских карт, управлять ими, а также использоваться для безналичной оплаты в адрес продавцов, подключенных к сервису. Новый проект "Яндекса", полагают авторы VTimes, будет похож на платежные функции Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

В пресс-службе поисковика запуск Yandex Pay не подтвердили. "Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах 'Яндекса', — ответили изданию представители компании. — Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее".

В прошлом "Яндекс" сотрудничал со "Сбербанком", однако летом 2020 года партнеры объявили о разделе совместного бизнеса. В результате "развода" поисковик получил в свою полную собственность маркетплейс "Беру" (был переименован в "Яндекс.Маркет"), а "Сбербанк" стал единоличным владельцем платежного сервиса "Яндекс.Деньги" (теперь — "ЮMoney").