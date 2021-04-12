"Ситимобил" интегрировали с каршерингом и арендой самокатов

Сервис такси "Ситимобил" добавил в приложение каршеринг и аренду электросамокатов. Партнерами стали Urent и YouDrive, переименованный по такому случаю в "Ситидрайв". Иными словами, мобильный сервис "Ситимобил" теперь фактически суперприложение, так называемый транспортный суперап – это сценарий, который на Западе уже пару лет пытается реализовать Uber. Первый шаг к созданию единой платформы "Ситимобил" сделал еще в прошлом году, когда компания по онлайн-заказу такси объявила о сотрудничестве с сервисом аренды самокатов.

"Люди из нашего приложения переходили в вариант бронирования самокатов. Мы видели, что людям это интересно. Раньше после того, как вы выбрали самокат и нажали кнопку "забронировать", вас перебрасывало в приложение Urent и вы должны были там его забронировать. Теперь это не нужно."



Виталий Бедарев, генеральный директор "Ситимобил"

В России еще год назад развитие направления аренды велосипедов и электросамокатов шло довольно медленно из-за сезонности сервиса. В большинстве городов самокаты можно использовать около четырех-пяти месяцев. И считалось, что из-за климата экономика бизнеса на электроскутерах не особенно выгодна, именно поэтому в свое время отказался развивать это направление "Яндекс".

Но осенью 2020 года стало понятно, что в России электросамокаты опередили велосипеды на рынке аренды. Сейчас только у Urent около 30 тысяч самокатов, а география использования с августа прошлого года выросла с трех городов до девяти. Среди них Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Ростов, Волгоград и другие. К концу апреля компания обещает, что список пополнят все российские города-миллионники.

Добавляться они будут с учетом погодных особенностей. В той же Сибири, к примеру, сезон самокатов начинается сильно позже Москвы и Краснодара. Что касается каршеринга, то в YouDrive отказались раскрывать количество используемых сейчас машин, но ранее СМИ сообщали, что флот проекта составляет больше трех тысяч автомобилей, и это самый маленький игрок на российском рынке. Для сравнения, у "Яндекс.Драйва" больше 20 тысяч машин, а у "Делимобиля" — больше 10 тысяч. Флот BelkaCar составляет около 4 тысяч машин. Интеграция в единую с сервисом такси "Ситимобил" мобильную платформу даст каршеринговой компании YouDrive возможность значительно расширить свой автопарк.